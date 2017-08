VIDEO: Pa dober tek: ta gospod že 12 let je kamne

Liaquat Ali je gospod iz Pakistana, ki je star 65 let. A ima zelo hitro in očitno dobro prebavo, kajti njegova najljubša hrana so kamni. »Kamenje sem začel jesti pred 12 leti in to mi je prešlo v navado. Zaradi tega nimam nobenih zdravstvenih težav,« se je pohvalil čili Pakistanec.

Trdi, da težav zaradi trde hrane nima, a kljub temu ga njegova družina želi odvrniti od prehranjevanja s kamni. Za zdaj brez uspeha.