VIDEO: To pa bo poslanstvo! Od razpadajočega hipi kombija do potujoče pivnice

Kombi VW T1 ima zelo zanimivo zgodovino. Nekaj časa so ga uporabljali za prevoz zelenjave v Ljubljano. Nato se je spremenil v vrtno lopo, v kateri je lokalni kmet iz Rižane hranil svoje orodje. Verjetno je v tistem času pridobil tudi nekaj lukenj, ki so posledica strelnega orožja. V 90. letih prejšnjega stoletja je reka Rižana poplavila vasico in vozilo potegnila v rečno strugo, od koder so ga lansko leto rešili člani Špeharjeve ekipe.