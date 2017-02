VIDEO: Otrokova koža se spreminja v kamen

BANGLADEŠ – Osemletni deček mora ostati do konca življenja zaprt v stanovanje, ker se ga zaradi redke bolezni drugi otroci bojijo, prav tako je grozljivo občutljiv za dotik. Mehendi Hasan iz Bangladeša trpi za akutno boleznijo kože, ki ga bo s časom spremenila v kamen. Njegov obraz je videti normalen, preostanek telesa pa je prekrit z debelo, luskasto kožo, zaradi česar težko hodi ali prijema stvari. Zaradi videza ga zavrača celotna skupnost, celo babica se mu je odrekla.



Mehendijeva mama Jahanara Begum se je obrnila na oblasti s prošnjo, da odkrijejo, kaj se z dečkom dogaja, in ga poskušajo pozdraviti. Nesrečnik ima uničeno otroštvo, zaradi bolečin ne more nositi oblačil. »Drugim otrokom se gabi. Ljudje mislijo, da je umazan, ker ima takšno kožo. Doma je že osem let, če gre ven, se ga vaščani bojijo in ga začnejo zmerjati. Vsi ga sovražijo, nihče ga noče gledati ali pred njim jesti. Celo moja tašča ga prezira. Vse skupaj ga tako prizadene, da ga imam doma. Vsak dan joče od bolečin, težko gledam, kako trpi.«



Nobeno zdravilo ne pomaga



Nesrečnik je Jahanarin tretji otrok, rodil se je povsem zdrav v vasici Dona Raninagar na severu države. Mama je po poklicu opekarka, oče Abul Kalam Azad pa voznik kombija. Ko je malček dopolnil 12 dni, sta na njegovi koži opazila majhne izpuščaje. Prepričana sta bila, da gre za pike komarjev, a se je zadeva kmalu začela širiti od pete proti trebuhu, v treh mesecih so bili izpuščaji že na njegovih prstih, prsih in hrbtu. Počasi, a vztrajno je njegovo telo začela prekrivati debela luskasta koža. Zaskrbljeni starši so obiskali številne lokalne zdravnike in preizkusili najrazličnejša zdravila, a nič ni pomagalo ne ustavilo napredovanja bolezni. Kmalu sta za zdravljenje porabila ves denar in napore opustila. »Noben zdravnik ni prepoznal bolezni. Vsi so rekli, da gre za redko bolezen kože, nihče pa ni vedel, kako ga pozdraviti. Nimava več denarja. Drobiž, ki sem ga zaslužil z vožnjo kombija, sem porabil za njegovo zdravljenje. Če sem privarčeval, na primer 10 evrov, sem ga odpeljal k zdravniku. Na koncu sem porabil za zdravljenje ves denar, učinka pa ni bilo nobenega. Nehal sem ga voziti k zdravnikom. Že eno leto nisva bila pri zdravniku.« Pediater dr. Mohamad Emdadul Hakue je povedal: »K nam so ga pripeljali na zdravljenje. Bolnik je trpel zaradi redke bolezni kože. Običajno nimamo takšnih primerov. Težko rečem, za čim trpi, napotili smo ga k dermatologu.«



V šolo ne hodi



Deček se ne igra z vrstniki in ne hodi v šolo, ker so ga učitelji zavrnili, ker naj bi se ga drugi otroci bali. »Vpisala sem ga v šolo, a so ga drugi otroci pretepli. Nekega dne je prišel domov ves objokan in povedal, da so ga napadli. Učitelje sem prosila, naj bodo na to pozorni in naj poskrbijo, da ga ne bodo napadli. Rekli so, da ne morejo disciplinirati drugih otrok, kadar je on v bližini.« Nekateri učitelji so se z njim pogovarjali le, če je stal dovolj daleč stran, prav tako mu niso dovolili jesti skupaj z vrstniki. Bojda zaradi tega, ker smrdi. »Nima prijateljev, ves čas je doma. Ubija me, ko gledam, kako je osamljen. Joče in me sprašuje, zakaj trpi. Odgovarjam mu, da ga je Alah naredil drugačnega, če bo tako želel, bo lahko nekoč študiral in živel normalno, zdravo življenje.« Mama zdaj prosi vlado, naj jih kdo obišče in pomaga otroku. Želi si, da bi ga odrešili bolečin. »Moledujem vlado, da omogoči otroku normalno življenje. Veliko sem pretrpela zaradi njega. Ne zdržim več.«