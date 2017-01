VIDEO: Otroci padali drug čez drugega

Več kot 40 otrok drugega in tretjega razreda je doživela grozljivo izkušnjo na tekočih stopnicah v Stavropolju v Rusiji. V nekem nakupovalnem središču so si ogledali film, in ko so se peljali s tekočimi stopnicami, se je enemu zataknil čevelj med stopnice. Sledila je panika, otroci so padali drug čez drugega in pet so jih morali odpeljati v bolnišnico.