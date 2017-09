VIDEO: Ostal brez gat, a vseeno ni odnehal

V mestu Kent v ameriški zvezni državi Washington je tat želel ukrasti avto. Obesil se je na vrata vozila in jih ni želel spustiti. Voznik ga je vlekel nekaj metrov in pri tem je tat izgubil hlače in spodnjice. A se vztrajni lopov se ni predal in je še poskušal, a je voznik vožnjo nadaljeval.

Policija je na spletu to komentirala: »Ne kradi avtomobilov. Če pa že, nehaj ko se začnejo premikati«. Osumljenec je končal v bolnišnici.