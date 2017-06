VIDEO: Ose zasedle podstrešje

Sezona os se je začela, vsi tisti, ki ne verjamete, si dobro oglejte fotografije. Nastale so na zapuščenem podstrešju, kjer so si žuželke ustvarile svoje kraljestvo. Strokovnjak za nadzor škodljivcev Shane Jones ima dolgoletne izkušnje na področju preganjanja glodavcev, žuželk in druge golazni, kljub temu pa še nikoli ni videl česa podobnega. Na podstrešju se je skrivalo deset velikanskih osjih gnezd, najmanjše je bilo velikosti nogometne žoge, največje je imelo premer 100 centimetrov.



K sreči je bila večina praznih, v enem pa je vendarle naletel na vojsko več tisoč os. »Vse skupaj me je spominjalo na prizor iz filma Osmi potnik,« je opisal 49-letni Shane. »Doslej sem že videl nekaj velikih gnezd, ampak nič temu podobnega.« Neustrašni Avstralec, ki se je pred desetimi leti preselil v britanski Hampshire, je pristavil: »To je bilo nekaj neverjetnega. Približuje se sezona os, zdaj jih bodo ljudje znova opazili. Ni me bilo strah, bil sem primerno oblečen. Najbolj se bojim krokodilov, ne os. K sreči jih v Hampshiru ni prav veliko.« Shane je ustanovil podjetje Ridtek Pest Control, ki ga vodi skupaj z 18-letnim sinom Reefom. On mu je tudi pomagal odnesti vsa gnezda s strehe. Njuno podjetje je na pomoč poklical slikar in dekorater, ki so ga najeli, da bi uredil zapuščeno posest. Najverjetneje so ose živele na podstrešju več kot desetletje, saj njihova kraljica vsako leto pogine, nova kraljica pa si gradi svoje gnezdo. »Sprva sem mislil, da jih bova morala s sinom pregnati s pomočjo plina, a to ni bilo pomembno. Gnezdo sva odnesla ven, os je bilo na tisoče. Tisoče. Ničesar se ni bilo treba bati, je pa res, da sva letos prejela več klicev kot običajno. Lani smo prve klice na pomoč dobivali šele sredi julija.«