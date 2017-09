VIDEO: Orgije ob cesti? Kamera ujela šesterico razgretih

Prebivalce mesta San Rafael de Heredia v Kostariki razburja nespodobno vedenje mladih, ki pogosto zavijejo v njihovo naselje, se predajajo opojnim substancam in strastem. Namestili so nadzorne kamere, ki so zabeležile nočno dogajanje, in videno jih je še bolj presenetilo ter šokiralo.

Kamera je ujela ob cesti parkiran avto, v njem pa dve dekleti in kar štiri moške. Vse skupaj ne bi bilo nič nenavadnega, če se v avtu ne bi odvijala prava orgija. Eden izmed moških se je celo gol sprehajal okoli avta in »brusil svoje orodje«.