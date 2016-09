VIDEO: Oralna obdelava v lunaparku

Včasih ne razmišljamo trezno. Sploh takrat, ko smo zaljubljeni. Tudi parček s spodnjega posnetka ni ali pa jima enostavno ni bilo mar. Na eni od naprav v lunaparku si je namreč dekle odpelo varnostni pas in se spustilo fantu med noge. Glava je poskakovala gor in dol, gledalec iz druge vrste pa je vroči trenutek posnel in ga objavil na spletu.

Kdo je bolj pokvarjen: akterja ali snemalec?