VIDEO: Obseg njenih jošk je 137 centimetrov in se še veča

Allegra Cole, 47-letnica iz Salt Lake Cityja, je bila sicer vzgojena kot mormonka, a jo je življenje odpeljalo stran od tradicionalnih vrednot. Je pianistka, a bolj kot to je bila zanjo pomembna kariera fotomodela.

Ko je ugotovila, kako je, kadar si v središču pozornosti, se ni mogla več ustaviti. Odločila se je za povečanje prsi in po nizu plastičnih operacij je obseg njenih prsi kar 137 centimetrov in se še veča. Resda ima zato cel kup težav pri vsakdanjih opravilih. Tako se težko obleče in zaveže vezalke, a se vseeno trudi, da bi imela še večje.