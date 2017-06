VIDEO: Objavil posnetek, kako jo je z žaljivkami spravil v jok

Nezadovoljni potnik letalske družbe Ryanair je posnel, kako se je lotil zaposlene in jo spravil do solz. Vse skupaj je trajalo približno pet minut, posredovati pa so morali tudi drugi prisotni, ki so nesrečno Sabrino tolažili, potnika pa skušali pomiriti. Moški jo je začel žaliti, ko mu je povedala, da mora doplačati 50 evrov, ker ni imel natisnjene letalske vozovnice. Zahteval je ime njenega nadrejenega in ji dejal, da ni zadovoljen s tem, kako opravlja svoje delo.

Moški je bil osoren in nesramen tudi do moža, ki je zaposleni stopil v bran. Dejal mu je, naj se briga zase in ga imenoval 'pleško'. Svetoval pa mu je še, naj stopi kdaj na tekaško stezo in shujša.