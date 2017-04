VIDEO: Obiskovalce povabili, da uničijo lamborghinija

Večina ljubiteljev jeklenih konjičkov se bo ob pogledu na te fotografije razjezila. Če ste se doslej razburjali, ko je kdo podrgnil barvo na vašem avtomobilu, potem bi bilo morda bolje, da ne berete naprej. Septembra so v danskem muzeju ARoS v Aarhusu pozvali obiskovalce, da kaj napišejo, narišejo ali pa zgolj podrgnejo po veličastnem črnem superavtu znamke Lamborghini Gallardo. Avto je bil parkiran tri tedne.



Obiskovalci muzeja so bili sprva zelo zadržani, preprosto si niso upali poškodovati pregrešno dragega vozila. Le redki so se opogumili, mnogi so se bali, da jih bodo kljub vsemu kaznovali. No, ko je število prask in napisov preseglo kritično maso, so ljubitelji umetnosti kot vandali spraskali skoraj vso površino vozila. Na koncu je moralo vodstvo muzeja ob avto postaviti čuvaja, ker je bila umetnina že končana in praskanje ni bilo več potrebno. Po umetniški akciji se je strogo prepovedano dotikati vozila. Umetnina bo na ogled do septembra, nato bo avto odpeljal njegov lastnik, umetnik Dokl iz Norveške.



Ena izmed prvih stvari, ki so jih obiskovalci muzeja napisali na avto, je bil napis Škoda na repu vozila – gre seveda za znamko izrazito cenejših avtomobilov. Na vozilu so tudi pozdravi, gesla in ljubezenske izjave. Po koncu razstave bodo vse napise in poškodbe zavarovali z zaščitno prevleko, saj bi s ponovnim barvanjem vozila uničili dragoceno umetnino. Verjetno se sprašujete, kaj je bil namen vsega skupaj. No, kuratorka muzeja Pernille Taagaard Dinesen je pojasnila: »Ta umetnina dokazuje, da vse, kar naredimo, pušča sled na družbi, v kateri živimo. Nihče izmed nas ne ostane nedotaknjen, zelo majhno dejanje ima lahko močan vpliv na celoto. Pokazali smo, kako lahko uničevalno dejanje posameznika pušča vidne sledi in prispeva k nastanku družbe, katere fasada počasi poka.«



Dokl in njegov galerist Sjur Nedreaas sta lamborghinija kupila v Italiji prav za ta projekt. Nihče si ni znal predstavljati, kako bo vse skupaj videti in da bo vozilo tako zelo poškodovano. Ljudje so se lotili celo praskanja oken, kar ni bilo dovoljeno, in z vozila trgali črke napisa Lamborghini, kar verjetno pomeni, da ima muzej v Aarhusu zelo strastne privržence. A nad projektom niso bili vsi navdušeni, nekateri so bili prepričani, da spodbuja vandalizem. Pernille se strinja, da je to možno, a poudarja, kako pomembno je, da umetnina spremeni vedenje obiskovalcev in daje gorivo za razmišljanje. »Če bi na parkirišču podrgnili avtomobil popolnega tujca, je to vaša odgovornost. Mi ne spodbujamo povzročanja škode v resničnem življenju, temveč le v kontekstu razstave.« Drugi pravijo, da je vozilo že samo po sebi umetniški izdelek in da je bil projekt v resnici uničevanje umetnosti. Pernille je pojasnila, da umetnik ni naključno izbral lamborghinija, saj je vedel, da bo tako projekt bolj odmeven. Če bi postavil cenejše in neprestižno vozilo, ljudje verjetno ne bi s tako težkim srcem drgnili barve. Razmišljal je o porscheju, vendar ta ni tako težko dosegljiv. Lamborghinija pa si lahko privoščijo le redki izbranci. Kakor koli, vozilo je zdaj vredno še več.