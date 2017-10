VIDEO: Obiskal tetin grob in se zgrozil

V zahodnem Londonu sta se v bližini nekega pokopališča pohotneža predajala strastem, njuno početje pa je posnel mimoidoči, ki je obiskal tetin grob. »Zavpil sem, da je to pokopališče in naj bosta spoštljiva.« Namesto da bi se oblekla in se umaknila, pa sta ljubimca moškega začela zmerjati. »Nato sem ju začel snemati, saj sem mislil, da se bosta pobrala, vendar se nista ozirala name,« je dejal obiskovalec, ki je še povedal, da je imel parček pri sebi (najbrž pa tudi v sebi) alkohol. »V resnici je bilo vse skupaj precej zabavno in nisem presenečen, saj sem na tem kraju srečal kar nekaj čudakov.«