VIDEO: Obalo prekrile ogromne snežne krogle

Prebivalce sibirskega kraja Nida na polotoku Jamal je prestrašil redek vremenski pojav. Na obali so namreč naleteli na ogromne snežne krogle, ki so se raztezale vse od velikosti teniških žogic do nogometnih žog.

Pravijo, da česa takšnega še niso videli, strokovnjaki pa mirijo, saj sta za nastanek tako velikih snežnih krogel kriva veter in morje. Seveda so bile za to potrebne tudi primerne temperature in preostale razmere, ki so poskrbele za belo presenečenje.