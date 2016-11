VIDEO: O tem je sanjala 15 let, mož pa na skrivaj varčeval

Dolgih 15 let je sanjala o novem avtomobilu, ki pa je bil zaradi pomanjkanja denarja nedosegljiv. Nato ga je le dobila in za nameček še izvedela, da je mož na skrivaj trdo delal in varčeval za njen avto.

Tisti, ki jim denarja nikoli ni manjkalo, najbrž ne bodo razumeli sreče, ki jo je občutila ženska na posnetku.