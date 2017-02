VIDEO: Nočno nebo je razsvetlila ognjena krogla

Nad jezerom Michigan je policist Jim Dexter pred dnevi posnel utrinek oziroma meteor, ki je razsvetlil nočno nebo, potem pa hitro ugasnil.

Policist je zanimiv pojav ujel iz policijskega vozila, o tem, da so ga videli, pa poročajo tudi iz Wisconsina, države New York in kanadskega Ontaria.

Po poročanju spletne strani ameriškega meteorskega društva bo ta utrinek v zgodovino najbrž zapisan kot eden od najlepših v tem letu.