VIDEO: NLP ustavil promet

Posnetkov domnevnih neznanih letečih predmetov je veliko, nazadnje pa je presenetil prizor, ki je v enem od kitajskih mest dobesedno ustavil promet.

Ko so na nebu videli nekaj nenavadnega, so se vozniki namreč eden za drugim ustavljali in neobičajno plovilo začeli snemati.

Ali je posnetek pristen, naj presodi vsak sam ...