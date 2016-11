VIDEO: Njihova napoved se je uresničila. Kaj sledi?

Amerika je odločila: Baracka Obamo ne bo nasledila prva predsednica Hillary Clinton, ampak milijarder Donald Trump. Mnogi so v času kampanje dvomili o takšnem razpletu, motile so se javnomnenjske raziskave in mediji, toda opica Geda in ribica Chaitanya sta to že davno napovedali. V dokaz pripenjamo spodnja posnetka.

Mislite, da gre za šesti čut ali zgolj za naključje?