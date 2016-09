VIDEO: Njene prsi povzročile verižno trčenje

Zanimivo, kakšen vpliv imajo ženske prsi na moške. In kaj vse so ženske pripravljene narediti, da bi moške zabavale. S svojim početjem mladenke in mladeniči na posnetku v nevarnost niso spravili le sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu.

Vožnja je kompleksno in zahtevno opravilo, sproščen klepet in kazanje oprsja med njo pa lahko vodita v katastrofo. Na srečo se v trčenju ni nihče huje poškodoval, vam pa tako početje odsvetujemo tudi zato, ker boste pristojnim službam najbrž le težko odgovorili na vprašanja o vzrokih za nesrečo.