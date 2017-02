VIDEO: Nizke temperature jih ne motijo: spustila je hlačke in se mu nastavila

Nekateri so radi opazovani. To pa očitno ne velja za parček s posnetka, ki se je intomnim radostim predajal skrit za avtomobilom. Dekle je oporo očitno našlo na avto, zdi pa se, da lastniku to ni bilo najbolj všeč, saj je prihitel tja in prekinil vročo akcijo. Zmedeno dekle je hitro zakrilo zadnjo plat in iz žepa potegnilo telefon. Kot da se ne bi nič zgodilo ...

Več pa v spodnjem posnetku.