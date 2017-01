VIDEO: Ni za občutljive: na tekmi mu je oko skočilo iz jamice

»Soigralci so mi posnetek hoteli pokazati, a ga nisem mogel pogledati. Mislim, da ga nikoli ne bom. Ko pomislim na to, mi oko zatrepeta,« je povedal 24-letni ameriški košarkar Akil Mitchell, ki igra na Novi Zelandiji.

V zadnji četrtini ene od tekem se mu je namreč zgodilo nekaj, česar ne bi nihče pričakoval. Na prvi pogled povsem nedolžen boj pod košem se je namreč končal z njim na parketu, saj mu je levo oko skoraj padlo iz jamice.

Kot kameleon

Tekmo so morali seveda prekiniti, njega pa prepeljati v bolnišnico. Soigralci so molili zanj, on pa je bolnišnico še isti večer zapustil in se oboževalcem kmalu javil prek twitterja, češ da je z njim vse v redu in da kljub nezgodi dobro vidi. »Tudi ko mi je oko izpadlo, sem z njim videl. Počutil sem se kot kameleon, videl sem v vse smeri,« pa se je kmalu tudi pošalil na svoj račun.

... too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I'm home and seeing fine, more tests tomorrow