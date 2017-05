VIDEO: Neverjetno: tako je preprečila krajo svojega avtomobila

Ženska iz Wisconsina je na bencinskem servisu točila gorivo, ko je nepridiprav skočil za volan njenega avtomobila in ga hotel ukrasti. Kar je sledilo, je le malo verjetno, a vse skupaj je posnela varnostna kamera.

Melissa Smith (28), ki je ključe pustila v ključavnici, je namreč skočila na pokrov motorja, da bi krajo preprečila, ter kričala na tatu. Ta je avtomobil spravil v pogon in se poskušal znebiti njegove lastnice, a ona se ni dala kar tako. Naposled se je le vdal in pobegnil v drug avtomobil s torbico žrtve. Lastnica je tedaj skočila na tla in se, medtem ko se je avto še peljal, spravila vanj ter ga ustavila. Pri tem je dobila nekaj modric, a na srečo hujšega ni bilo, bi se pa vse skupaj seveda lahko končalo precej slabše.

»Morda res ne bi smela skočiti na avtomobil, saj sem s tem tvegala življenje, a takrat o tem nisem razmišljala,« je povedala. In sklenila, da bo odslej ključe avtomobila vedno nosila s seboj.