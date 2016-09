VIDEO: Neverjetne bolečine: na penisu dva dni nosil poročni prstan

Neki Kitajec se je zagotovo zelo kesal, da si je na penis nataknil poročni prstan. Osemnajstletnika je bilo dejanja tako sram, da najprej ni želel k zdravniku, po dveh dneh pa je bilo stanje tako hudo, da je vendarle popustil.

Njegovo spolovilo so reševali zdravniki in gasilci, ki so morali prstan prerezati, mladenič pa podobnega »podviga« verjetno ne bo ponovil ...