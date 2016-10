VIDEO: Neverjetna zgodba dojenčka, ki je videti kot starec

Se še spominjate filma Nenavaden primer Benjamina Buttona, v katerem Brad Pitt igra moškega, ki se rodi pri svojih osemdesetih in se stara nazaj? Dokaj neverjetna zgodba je bila seveda izmišljena, dobila pa je tudi svojo resnično različico.

Paru iz Bangladeša se je namreč rodil deček z redko boleznijo, zaradi katere je bil že ob rojstvu videti kot 80-letni starček. Progerija ali hutchinson-gilfordov sindrom progerije (HGPS) je bolezen, ki prizadene otroke ob rojstvu. Povprečno življenje človeka s to boleznijo traja 13 let in večinoma umrejo zaradi možganske ali srčne kapi. Starša pa se za rojstvo dečka kljub temu zahvaljujeta bogu, pravita. »Nobenega razloga ni, da bi zaradi rojstva najinega sina bila nesrečna. Sprejela ga bova takega, kakršen je,« je izjavil srečen oče.

Ker je tak dogodek precej nenavaden, je mamico in novorojenca obiskalo že veliko radovednežev. Zdravniki so staršema sicer zatrdili, da je deček trenutno zdrav, ne vedo pa zagotovo, kaj bodo lahko za njegovo zdravje storili v prihodnosti.