VIDEO: Nerodno! Poglejte, kaj se mu je zgodilo

Bi tudi vi radi, da vas občinstvo nosi na rokah? Obiskovalec nekega koncerta si je to zaželel. A manjkala je bistvena sestavina – občinstvo.

Njega to sicer ni ustavilo, potem pa mu je še spodrsnilo ... In skok se je končal na tleh. Videti je bilo precej boleče, a moški se je hitro pobral in še naprej užival v koncertu.