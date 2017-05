VIDEO: Nenavadni trojček pričakuje otroka: skupaj so že pet let

Jane Shalakhova, Adam Lyons in Brooke Shedd tvorijo nenavaden trojček, ki ima razmerje že več kot pet let. Dve ženski in moški zdaj pričakujejo otroka in trdijo, da je starševstvo v troje veliko boljše kot v dvoje. Otroka pričakujejo v juliju in se ga že zelo veselijo. Sicer ima Adam, ki je bil zaradi dveh žena proglašen za najsrečnejšega moškega na svetu, že enega otroka.

Jane, Adam in Brooke delijo skupno posteljo, vendar ne verjamejo v monogamijo, zato imajo partnerje tudi zunaj njihove zveze. Prepričani so, da je njihov način življenja nekaj, kar bo v prihodnje nadomestilo klasično zvezo med dvema, in da bo starševstvo v troje vse pogostejše. Trije so več kot dva v vseh pogledih in tudi organizacija ter porazdelitev obveznosti sta v taki skupnosti lažji, poroča nypost.