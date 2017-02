VIDEO: Nenavaden talent: oči mu skačejo iz jamic

Ahmed Khan iz Pakistana ima poseben talent. Štirinajstletnik lahko, in to dobesedno besede, spravi oči iz očesnih jamic. »Da lahko to naredim, sem odkril po naključju, ko sem se med delom v hiši dotaknil očesa. Najprej sem mislil, da sem si poškodoval oko, a sem nato poskusil vreči ven še drugo oko in uspelo mi je. Po nekaj poskusih sem se tega že navadil,« je razložil Ahmed.

Potem ko je svojo nenavadno sposobnost posnel in objavil na spletu, je postal velika zvezda. Najpogosteje ga imenujejo kar čudežni deček.