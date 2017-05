VIDEO: Nemško umetno sonce močnejše od pravega

Nemški znanstveniki so nedavno prižgali največje umetno sonce na svetu, ki je izdelano iz 149 ksenonskih luči in lahko proizvede 10.000-krat močnejše solarno sevanje od tistega, ki ga pravo sonce pošilja na Zemljo. To je tako močno, da lahko z njim talimo kovino. Na srečo raziskovalci nimajo prav nobenega namena, da bi napravo, imenovano Synlight, uporabljali v nečastne namene. Še več, obstaja zelo strog protokol uporabe, ki poskrbi, da ni v bližini človeka, ko se vklopi.



Prvotni vzgib, da so zgradili umetno sonce, je bil preprost, hoteli so odkriti cenovno ugodne in do okolja prijazne vire energije in goriva, na primer vodik. Strokovnjaki iz Nemškega vesoljskega središča so prepričani, da bi lahko s sistemom nastavljivih ogledal sončno svetlobo osredotočili na zelo majhno in neverjetno vročo točko, kjer bi ustvarili visokoenergetsko reakcijo, v kateri bi iz vodnih hlapov pridobili vodik. Na žalost še ne vedo, kako natanko bi to naredili, zato so se odločili izdelati umetno sonce, da bi razmere ponaredili v nadzorovanem okolju laboratorija.



Synlight je videti kot nekakšen panj iz svetil, ki svojo svetlobo usmeri na kvadrat stranice 20 centimetrov. Ta se hitro ogreje na neverjetnih 3000 stopinj. Ksenonske žarnice so istega tipa kot tiste, ki jih v kinematografih uporabljajo za posnemanje naravne sončne svetlobe. No, za zelo velik kino bi potrebovali le eno. Vodik je najbolj običajen element v vesolju, a v čisti plinasti obliki je na Zemlji očitno zelo redek. Znanstveniki so prepričani, da bi lahko z napravo proizvedli poceni gorivo, seveda pa bo takrat vir toplote sonce, ne žarnice, ki za štiri ure delovanja porabijo toliko elektrike kot petčlanska družina v letu dni.



Doslej smo poskušali pridobivati vodik na različne načine, na primer z umetno fotosintezo, elektrolizo morske vode in podobnimi reakcijami, a nobena ni bila primerna. Tako je napočil čas, da pride na vrsto sonce. Vodik velja za gorivo prihodnosti, ker gori, ne da bi oddajal toplogredne pline. Očitno je vreden dve leti gradnje in 3,5 milijona evrov vrednega umetnega sonca.