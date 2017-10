VIDEO: Nekdanji vojak in policist: Sem reinkarnacija Jezusa Kristusa

Sergey Anatolyevitch Toro (56) iz Rusije je bil pred letom 1990 vojak v Rdeči armadi in prometni policist. Nato pa je doživel razodetje in po razpadu Sovjetske Zveze presedlal v verske vode. Kot poroča Mirror, si je nadel ime Vissarion in ustanovil versko skupnost, ki pa je kmalu dobila oznako kulta. Svojim vernikom govori predvsem o reinkarnaciji, vegetarijanstvu in koncu sveta.

Kristusova reinkarnacija?

Med drugim napoveduje, da se bo zgodila velika poplava, a svojim sledilcem obljublja rešitev. Tako mu je uspelo prepričati več tisoč prebivalcev mesta Sibir, da je reinkarnacija Jezusa Kristusa, mnogi njegovi privrženci pa so zapustili svoje prejšnje življenje, službe in družine, da mu lahko sledijo. Pravila, po katerih živijo, pa so stroga. Ne pijejo, ne kadijo in denar je strogo prepovedan.