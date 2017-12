VIDEO: Ne verjamete v karmo? Ta posnetek vas bo prepričal

Pravijo, da karma označuje ezoterični pomen vzrokov in posledic, ki sledijo vsakemu dejanju. Karma zaobjema pravzaprav vse, kar počnemo, smo počeli in bomo počeli. In to, kar sta moška na posnetku storila nesrečni ženski ter ji ob tem nagnala strah v kosti, se jima je pošteno vrnilo.



Predrzneža sta namreč žrtev zasledovala do bankomata, eden od njiju pa jo je nato stisnil ob steno, medtem ko je njegov pajdaš praznil njeno kartico.

A to ni bilo vse. Nekaj trenutkov pozneje je pristopil možakar in se nad kriminalca spravil s pestmi ...