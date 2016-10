VIDEO: Ne boste verjeli, koga so izvlekli iz luknje

Trije prijatelji so ob cesti v Iowi v ZDA zaslišali neobičajne zvoke iz luknje. Ko so se približali, so zagledali odraslega jelena, ki se je zataknil v luknjo in ni imel nobene možnosti, da bi se rešil.

A fantje so našli rešitev. Iz avta so vzeli vrv, jo zavezali jelenu na rogove in ga izvlekli iz luknje.