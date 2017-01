VIDEO: Ne boste verjeli, kako se smuča na Hrvaškem

Čeprav imajo smučarske proge v hrvaškem športnem centru Baške Oštarije, kjer se na snegu zabava veliko obiskovalcev, menda dobro pripravljene, so se mladeniči v Liki odločili, da sneg izkoristijo na poseben, izredno nevaren način.

Mladeniča na posnetku sta se namreč zabavala kar na ulicah mesta. Snega je bilo do kolen in ceste niso bile dobro očiščene, kar je bila dobra priložnost za smučanje. Eden od njiju je tako stal na smučeh in se držal vrvi, s katero ga je prijatelj vlekel na motorju.

Taka zabava je lahko zelo nevarna, saj so ceste na posnetku polne avtomobilov, motorju pa na podlagi tudi pogosto drsi.