VIDEO: Ne boste verjeli, kaj ji je prinesel v posteljo

Le kaj je zagrešila, da jo je tako grdo potegnil? Eden od znanih spletnih šaljivcev se je odločil, da se s svojo punco pošali tako, da ji v posteljo prinese pet – podgan.

Dekle je mirno spalo, ko so začele živali gomazeti proti njej, šaljivec pa jo je s kriki prebudil. Seveda je kričala še ona, ga spraševala, kaj mu je in se kaj kmalu najbrž odkrižala tudi postelje, po kateri so lezle živali.