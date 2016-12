VIDEO: Našli nacistični kovček, zraven pa lobanje nepoznanih bitij

V Adigeji, republiki v južnem delu Ruske federacije, so med arheološkimi izkopavanji našli kovček z oznako tretjega rajha. Nič nenavadnega, če ne bi poleg njega ležali še ostanki skrivnostnih bitij, piše ruski portal Vzgljad.

Gre za okostja brez čeljusti, prednjih kosti in celo vratu. Ostanke je v jami našla skupina znanstvenikov pod vodstvom Vladimirja Melikova pred dvema letoma. Odkritje je postalo zanimivo, ko so ugotovili, da je na kovčku znak Ahnenerbe. Gre namreč za enega izmed najbolj tajnih nacističnih inštitutov, ki ga je leta 1935 osnoval sam Heinrich Himmler z namenom najti dokaze, da je arijska rasa nekoč že vladala svetu.

Kmalu se je inštitut začel ukvarjati s paranormalnimi pojavi, z okultizmom in s preučevanjem nezemeljskih bitij. Teoretiki zarot so že zaključili, da so omenjene najdbe dokaz, da so imeli nacisti bližnja srečana tretje vrste. »Našli smo lobanje bitij, ki do zdaj nismo poznali,« je še zaključil Melikov.

No, ruski arheologi trdijo, da lobanje nimajo prav nikakršne zveze z nezemeljskimi bitij, ampak gre po vsej verjetnosti za lobanje ovnov, ki sta jih voda in rečno kamenje resno deformirala in naplavila na obalo.