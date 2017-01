VIDEO: Naskočil jo je opičji samec. Preberite, zakaj

Znanstveniki so na japonskem otoku Jakušima posneli izredno redek prizor poskusa parjenja dveh precej oddaljenih živalskih vrst. Samec opice makak se je namreč povzpel na košuto in hotel opraviti svojo »dolžnost«.

Omenjeni vrsti sicer povem skladno živita druga ob drugi, v sožitju, pri katerem imata koristi obe. Jeleni namreč jedo plodove, ki jih opice mečejo z dreves, včasih pa si opice jelena omislijo tudi kot »prevozno sredstvo«, so ugotovili znanstveniki. Povzpnejo se na njihove hrbte in imajo brezplačen prevoz.

Poskusil pri dveh

V časopisu Primates so zapisali, da kamere le redko zabeležijo poskus parjenja med tako različnima vrstama. Omenjeni opičjak je svojo srečo menda poskusil pri dveh košutah. Prva ga ni najbolje sprejela, ampak ga je raje vrgla s hrbta, druge pa njegov naskok ni preveč motil.

Strokovnjaki so za to našli tudi zanimivo razlago. Opičjak na posnetku je bil v svoji skupini precej nizko na hierarhični lestvici, njegova marginalizacija pa najbrž vzrok, da je družico poskušal najti kar pri svoji prijateljici košuti. Obstaja pa še ena razlaga, ki pravi, da se je šele učil, kako se pari, in zato preprosto ni prepoznal, da je predmet njegovega poželenja samica druge vrste ...

Kako je bilo to videti, si lahko ogledate na spodnjem posnetku: