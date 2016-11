VIDEO: Napovedala ohladitev, nato so nabreknile bradavičke

Malce starejši posnetek, ki je kot nalašč za prihajajoče mrzle dni. Napovedovalka vremena Jacqueline Bennett je takrat napovedala mraz tudi v ZDA.

No, kot vse kaže, pa so se na napoved odzvale tudi njene bradavičke, ki so postajale vedno bolj trde.

Kot neke vrste samohipnoza, mar ne ...