VIDEO: Namerno? Voditeljici so pobegnile sredi prenosa v živo

Vroča španska voditeljica Sonia Monroy si je nadela globok dekolte, kar pa se ji je kasneje maščevalo. Sredi prenosa v živo so namreč njene »prijateljice« pokukale na svetlo. Sicer si jih je poskušala zakriti z rokama, a škoda je bila storjena.

Španski mediji so poročali, da je bila to namerna poteza, in sicer za dvig gledanosti.

Kdo smo mi, da bi sodili ... Rajši si oglejte video.