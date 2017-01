VIDEO: Največji pes na svetu dvometraš

Konec minulega leta je Claire Stoneman iz britanskega Leigh-on-Seaja izvedela veselo novico, da je njen kosmatinec Freddy postal svetovni rekorder. Iz Guinnessove knjige rekordov so ji tudi uradno potrdili, da je štiriletna doga največji živeči pes na svetu. Mogočna žival je uradno visoka 103 centimetre, če pa se postavi na zadnje tace, doseže osupljive 203 centimetre višine. S to sicer ni postavila rekorda vseh časov, ta še vedno pripada dogi z imenom Zevs, ki je bila visoka 111 centimetrov in je živela v mestu Otsego v Združenih državah. Poginil je leta 2011 v starosti pet let. Res pa je, da je bi na zadnjih tacah par centimetrov nižji od Freddyja.



Zanimivo je, da v prvih tednih življenja ni niti najmanj kazalo, da bo Freddy silak. »Dobila sem ga nekaj tednov prej, kot bi ga smela, ker pri mami ni dobil dovolj mleka, bil je zelo šibak,« se spominja Claire. »Bil je pol manjši od svoje sestrice Fleur, zato si nihče ne bi upal pričakovati, da bo tako zrasel.« Danes ima seveda strašanski apetit. Vsak teden pohrusta za okoli 120 evrov hrane, v glavnem pečene piščance in kikirikijevo maslo na popečenem kruhku. Kadar gresta na sprehod, ljudje obračajo glavo. »Skoraj vsakih pet sekund naju nekdo ustavi, če se sprehajava podnevi. Celo avtomobili se ustavljajo.« Seveda 41-letna Claire ne zanika, da ji pozornost godi, gospa je vendarle samska. »Že štiri leta sem samska, a od Freedyja in njegove sestre dobim vse objeme, ki jih potrebujem.«