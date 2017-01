VIDEO: Najbolje organizirana ženska

Profesionalna organizatorka Alejandra Costello si je prislužila vzdevek najbolje organizirane ženske v ZDA. Prikupna Američanka je pojasnila, da ima pri njej doma prav vsak predmet svoj prostor, obenem pa poudarila, da pospravljena in organizirana hiša ni nujno povezana z visokimi stroški za opremo. »Najprej se sprehodite po prostorih in poiščite stvari, ki jih ne uporabljate, nato pa med njimi poskušajte poiskati predmete, ki bi jim lahko dali novo vlogo,« svetuje Alejandra, ki živi v Washingtonu. »Na primer, če imate v kuhinji okrogel pekač in ga le redko uporabite za pečenje, imate lahko v njem spravljene posodice z začimbami.«



Na njenem domu ima prav vsaka stvar svoj prostor, vsi predmeti so skrbno in premišljeno zloženi ter seveda ustrezno označeni. »Skrivnost moje organizacije je v tem, da obdržim le stvari, ki jih potrebujem ali imam rada, to je vse.« Na svojih predavanjih in drugih javnih nastopih vedno svetuje, naj si vsak večer vzamemo od 15 do 20 minut časa, da vržemo stran vse, česar ne potrebujemo. Veliko časa nameni tudi sistematizaciji in najbolj praktični ureditvi predmetov, ki jih ne zavrže. Najraje ima predale. »Všeč so mi, ker je v njih vse preprosto dostopno,« je pojasnila Alejandra. »Skrivnost urejenosti garderobnih omar pa je v tem, da moramo pospraviti in urediti svoja oblačila, preden gremo spat. Presenečeni boste, kako drugače se boste naslednje jutro počutili.«