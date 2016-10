VIDEO: Nag splezal na streho policijskega avta in zaplesal

BRISTOL – Na youtubu se je pojavil posnetek golega moškega, ki poplesava na policijskem vozilu. Dogajalo se je v angleškem Bristolu, policisti pa do nagca niso bili grobi.

Očitno je šlo za njim znanega bradatega moža, saj so ga pozvali po imenu in mu dejali, da so se prebivalci njegovega onéta že nagledali. Naposled se je le spravil v policijski avto in se pustil odpeljati ...

Več pa v spodnjem videu.