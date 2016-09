VIDEO: Na svojem kavču je zalotila vlomilca med seksom

Ko se je Jamie Barnes vrnila domov, je najprej obstala zaradi znakov vloma, še večji šok pa je doživela, ko je vstopila. Na svojem kavču je našla vlomilca, ki sta se predajala mesenim užitkom.

Pograbila je metlo in možakarja pregnala, ženska, menda ji je ime Tonka, pa si je hotela v naglici in sramu nadeti kar eno od lastničinih oblek. On je kričal, da nima s tem nič in da nič ne ve, medtem ko se je ona hitela pokrivati. Jamie je tekla za moškim, a ga je izgubila izpred oči, žensko pa so potem aretirali.

Kakor koli že, lastnica se je odločila, da domovanje v Memphisu proda, saj se v njem počuti preveč neprijetno. Dogodka še dolgo ne bo pozabila, je povedala za Daily Star: »Videti je bilo, da imata umazano zabavo ...«