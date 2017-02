VIDEO: Na robu smrti: to je prvi hrvaški viralni posnetek

Včasih kamere ujamejo tudi stvari, ki bi jih najmanj pričakovali. V hrvaških medijih so se tokrat razpisali o zvezdnikih, ki so to postali povsem slučajno. Bili so namreč del prvega hrvaškega viralnega posnetka, ki je nastal že leta 2000.

Če ga še niste videli, naj povemo, da se je na posnetku predstavil Mehmed Kešinović, ki si med pašo krav čas krajša s pobiranjem smeti in sajenjem orehov. Ko se je v pogovor vživel, pa je v kader dobesedno poletel avtomobil in pristal na travniku za hladnim možakarjem.

Snemalec Žarko Gašparović je kamero prepustil novinarki Marijani Ban Miličić, sam pa iz zmečkane pločevine rešil nesrečno žensko, ki je zletela s ceste. Šele ko so si posnetek ponovno ogledali, so ugotovili, da so komaj ubežali smrti. Če bi stali nekoliko stran, bi jih avtomobil lahko zadel, posledice pa bi bile tragične.

»Kolega mi je rekel, da je začutil veter, ki ga je ustvaril avtomobil v zraku. Ko sem debelo gledala in klicala Jezusa, mi je dal kamero. Najin sogovornik, ki je bil obrnjen proti premikajočemu se avtomobilu in je lahko videl, kaj se bo zgodilo, je bil povsem hladen. Z njegovega obraza nisi mogel razbrati ničesar. Rekel je celo: 'Poglejte, prekinjajo nas.' Stekla sta do avtomobila, iz katerega se je začelo kaditi, zato sem se ustrašila, da bo avto eksplodiral,« se danes spominja novinarka televizije iz Vinkovcev.