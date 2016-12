VIDEO: Na obalo naplavilo skrivnostno stvar

Na obalo Nove Zelandije je morje naplavilo nenavadno stvar, za katero še ne vedo, kaj sploh je. Prva jo je zagledala Melissa Doubleday, ki se je peljala mimo plaže v bližini Aucklanda. Misteriozno stvar je objavila na spletu in svoje prijatelje povprašala, kaj bi to lahko bilo.

Seveda se je kmalu zvrstilo veliko komentarjev. Večina je bila šaljivih, nekateri pa so se na dolgo razpisali o svojem mišljenju. Tisti, ki ne verjamejo v nenavadna bitja, pa so povedali, da gre očitno le za velik kos lesa, ki je bil dolgo v morski vodi, tako da so ga prekrile školjke in alge.

Poglejte še sami: