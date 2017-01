VIDEO: Na nočnem nebu je posnel NLP?

Na spletu je zakrožil video, ki naj bi prikazoval neznani leteči predmet na nočnem nebu nad Italijo. Nenavadni okrogli objekt v štiri minute trajajočem posnetku, ki je ta teden nastal nad Salentom, spreminja obliko in barvo, večinoma pa je svetleče se zelene barve. Nihče si z gotovostjo ne upa trditi, kaj je bilo ujeto v objektiv, vsi pa se strinjajo, da ne gre za ponaredek. Na družabnem omrežju facebook ga je objavil Lucio Margiotta, učitelj glasbe na Akademiji Salento, ki je luč zagledal okoli osmih zvečer. »Ne vem, kaj sem posnel, kako naj bi to imenoval, vem pa, da je zelo čudno.« Nenavadna stvar na nebu v nekem trenutku postane zelo svetle barve in začne spominjati na prstan iz dima. Na koncu se razdeli na dva dela in počasi izgine.



Posnetek je nastal na pametnem telefonu z največjo povečavo. Lucio zatrjuje, da ni uporabljal filtrov. »Treba se je zavedati, da se luč v daljavi spremeni le, ko Lucio Margiotta začne predmet približevati. To pomeni, da bi lahko svetlobo popačila pokvarjena kamera na telefonu. Zanimivo bi bilo slišati pričevanja drugih, ki so bili priča temu nenavadnemu pojavu,« je prepričan avtor vodnika za lov na NLP Nigel Watson. Med kandidati za ta nenavadni pojav je Venera, ki je najbolj vidna nekaj pred osmo uro. Seveda pa je največ takšnih, ki so prepričani, da so nas ponovno obiskali vesoljci, ki naj bi bili bitja okroglih oblik, ki se sporazumevajo z utripanjem in spreminjanjem barve svetlobe.