VIDEO: Na digitalnem zaslonu sredi mesta predvajali pornofilm

Prebivalci kitajskega mesta Ningbo so doživeli (ne)prijetno presenečenje, ko so na velikem digitalnem zaslonu pred nakupovalnim središčem naenkrat začeli predvajati film za odrasle.

Do dogodka je prišlo, ker je tehnik priključil svoj računalnik na zaslon in pustil samodejno predvajanje. Film, ki se je vrtel pred množico na prometni ulici, so mimoidoči šokirano gledali kar nekaj minut.