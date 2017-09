VIDEO: Na črpalki se je z bencinom polil po mednožju

Na nekem bencinskem servisu v Angliji so nadzorne kamere zabeležile ekstremno nenavadno ravnanje. Neki moški se je namreč sredi črpalke po hlačah polil z bencinom in nato z vžigalnikom prižgal, nato pa je hlače slekel in se začel z bencinom polivati tudi po mednožju.

Zaposleni so hitro poklicali policijo, ki ni mogla drugega kot uporabiti fizično silo. Moškega so odpeljali na policijsko postajo, a so ga hitro izpustili, saj so ugotovili, da ni imel namena povzročiti požara ali si škodovati, saj naj bi šlo le za šalo. Kljub temu so ga opozorili, njegovo čudaško vedenje pa so na spletnih portalih obsodili številni uporabniki.