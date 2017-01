VIDEO: Mrtvo pijan z avtom demoliral letališče

Močna čustva in alkohol nikakor ne gredo skupaj. To je dokazal tudi 40-letni Rus Ruslan Nurtdinov, ki je pred nekaj dnevi močno pijan sedel za volan svojega jeklenega konjička in se vozil po terminalu letališča v Kazanu. Po tistem, ko je razbil vse, česar se je z avtomobilom dotaknil, je policiji povedal, da je to počel zaradi – ljubezni.

Na spodnji zbirki posnetkov nadzornih kamer lahko opazujemo vse, kar se je dogajalo od vdora v prostore letališča do neuspelih poskusov potnikov in policije. Povzročil je veliko škode, celo poplavo, ki je nastala zaradi počene vodovodne cevi, v katero se je zaletel. Na srečo jo je slabo odnesla le oprema, medtem ko poškodb med ljudmi ni bilo.

Z nekaj truda so pijanega voznika vendarle obvladali, na zaslišanju pa je povedal, da je svojo pot po letališču načrtoval. Skozi zgradbo je hotel pridirjati do železniškega terminala na drugi strani, kamor naj bi prišla njegova ljubljena. Hotel jo je počakati …

Kakor koli že, obsodili so ga na 15 dni zapora, kaj je na njegov podvig rekla punca, pa niso povedali.