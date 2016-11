VIDEO: Mrtvo pijan: skoraj so ga že pokopali, ko se je prebudil

Mladenič iz Peruja, javnosti znan po imenu Jorge, se je tako napil, da je napol nag zaspal v blatu ob reki. Spečega 25-letnika so najprej opazili mimoidoči, ki so takoj pomislili, da je mrtev, zato so poklicali policijo.

Ti so imeli kar nekaj težav, da so ga izvlekli iz blata. Ko so ga naposled le spravili na nosila, pa se je, ko so začeli z njega spirati blato, prebudil in začel ponavljati, da ni ničesar naredil narobe … Po podatkih tujih medijev bi moral od zastrupitve z alkoholom ali hipotermije umreti, a očitno je bolj trdoživ, kot so mislili.