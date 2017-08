VIDEO: Možu nastavila mladoletnico, nato pa šok

Na youtubu kanalu To Catch a Cheater odkrivajo koliko nekdo res ceni svojo partnersko zvezo. Tako svojemu partnerju oseba pripravi srečanje z zapeljivko ali zapeljivcem in na kameri spremlja kaj se bo zgodilo. Tako je tudi žena svojemu soprogu pripravila srečanje z »mladoletno« zapeljivko, medtem ko je v parku hranil račke.

Končalo se je solzami

Povedala mu je, da je še mladoletna, čeprav je stara 18 let. No, soprog, ki ga njena mladost ni zmotila, je dobil njeno telefonsko številko. Kaj se je zgodilo potem, ko je to videla njegova žena, pa preverite v posnetku. Namig: končalo se je s solzami.