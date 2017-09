VIDEO: Moža je dobila z drugo in umrla pod kolesi njegovega mercedesa

Včasih nam možgani zablokirajo in nismo sposobni treznega razmisleka. To se je vsekakor zgodilo ženski, ki je moža zalotila z drugo. Na vsak način je želela vstopiti v avto, a sta se zaklenila vanj. Zato je zagrabila kljuko in se je držala. Mož je speljal, ona pa je vztrajala, vse dokler ni padla in se tako hudo poškodovala, da je umrla.

Mož se je predal organom pregona.