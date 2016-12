VIDEO: Moški v šoku: v svojem stanovanju posnel ta nenavadni pojav

Moški, ki se je večkrat vrnil domov in tam našel razmetane predmete, se je odločil v času svoje odsotnosti dogajanje v stanovanju snemati. Verjetno sploh ni slutil, da ga bo posnetek prestrašil do kosti.

Rusty Johnson iz mesta Fayetteville v Severni Karolini je ob ogledu posnetka onemel: v njegovem stanovanju so predmeti sami od sebe padali, leteli in se premikali, kot da bi jih nosila nevidna roka. »Popolnoma me je prestrašil, mogoče sem paranoičen, vendar čutim, kot da me nekaj ali nekdo opazuje,« je zapisal ob posnetku.

Priznal je, da je začel razmišljati o selitvi: »Še naprej bom snemal stanovanje. Če se stanje ne bo izboljšalo, pa se bom preselil drugam.«

Kaj menite, je v stanovanju na delu duh ali gre le za optično prevaro?